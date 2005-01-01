Леди Гага получила «Оскар»

Певица Леди Гага получила премию «Оскар» за песню Shallow к фильму «Звезда родилась», сообщают информационные агентства.

Леди Гага завоевала награду в номинации «Лучшая оригинальная песня», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

Кроме того, она претендует на премию за «лучшую женскую роль», а сам фильм может быть признан «лучшим фильмом года».

Напомним, в Лос-Анджелесе проходит 91-я церемония вручения кинопремии «Оскар».