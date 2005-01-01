Стартовала церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения кинопремии «Оскар», сообщают СМИ.

Церемония проходит в Dolby Theatre, передает ТАСС со ссылкой на ABC.

Фильмы «Фаворитка» режиссера Йоргоса Лантимоса и «Рома» Альфонсо Куарона лидируют по числу номинаций. Каждый из них претендует на 10 премий. Еще два фильма – «Звезда родилась» Брэдли Купера и «Власть» Адама Маккея – могут получить максимум восемь наград.

Кинокомикс «Черная пантера» Райана Куглера претендует на семь премий.