Пушков посмеялся над попыткой Порошенко превратить Малевича в «великого украинца»

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23 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 10:48  |  vz.ru
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Белоруссия нашла новый способ заработать на богатствах России

Перепродажа белорусами угля менее болезненна для бюджета России, чем реэкспорт ее нефтепродуктовФото: Дмитрий Удалов/«Интерпресс»/ТАСС
Белоруссия отчиталась о неожиданно фантастическом росте поставок угля на Украину. Хотя сами белорусы его практически не добывают, а закупают в России. Что это – новый канал для реализации донбасского антрацита или очередной способ заработка для Минска? Возможно, Россия расплатилась с Белоруссией углем за нефтепродукты. Подробности...
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Порошенко раздул вокруг Керченского пролива боевую предвыборную провокацию

Экипаж «Гюрзы» и другие военные должны пожертвовать собой ради роста рейтинга ПорошенкоФото: mil.gov.ua
Накануне 23 февраля в Керченском проливе вновь запахло большой войной. Из Киева усиленно намекают, что в праздничный день три боевых украинских катера вновь пойдут на прорыв, как это было уже 25 ноября. В таком случае перед российским командованием встанет вопрос: то ли остановить катера огнем, защищая нашу границу, то ли пропустить катера, чтобы не подыгрывать Петру Порошенко на выборах. Подробности...
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Как Карачаево-Черкесия живет без Арашуковых

«Молодежь за Рауфа!» – сообщает билборд на развилке дороги в Хабезском районе Фото: Евгений Разумный/«Ведомости»/ТАСС
Дело клана Арашуковых и арест его фигурантов всколыхнули всю страну, но особенно – Карачаево-Черкесию, где об этой семье знает каждый. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД встретился с жителями республики, которые долгие годы пытались привлечь внимание следственных органов к деятельности Арашуковых. Подробности...
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Израиль и Украина начали «туристическую войну»

Первыми жертвами украинского пограничного возмездия стали ни в чем не повинные хасидыФото: Виктор Драчев/ТАСС
В последнее время Израиль стал массово заворачивать на своей границе украинских туристов, не без оснований подозревая в них будущих нелегальных «заробитчан». С некоторых рейсов из Киева снимают каждого пятого пассажира. В ответ Киев начал мстить – задержал на границе группу хасидов. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Защита отечества – это не носки в форме танка

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
По поводу 23 Февраля. Абсурдно отмечать это как «мужской праздник», потому что это праздник защитников отечества. Кто не защищал – к тому не применимо. Но мне не нравится затея «Давайте в этот день насуем мужчинам в панамку». Подробности...
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Как можно любить «совок»?

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Просветленные и особо интеллектуальные читатели продолжают возмущаться: как можно любить хотя бы что-то в «гнусном заплесневелом совке»? Человеку свойственно любить страну и время, где он прожил свое детство и молодость. Подробности...
Обсуждение: 140 комментариев

Отношение к украинскому монстру пора менять

Евгений Крутиков, военный эксперт
Многие до сих пор считают Украину не враждебным государством, а «братской» страной, искренне жалея украинцев. Эту ситуацию пора менять, иначе наше положение может стать еще хуже. Подробности...
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      Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
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      Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

      После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
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          Пушков посмеялся над попыткой Порошенко превратить Малевича в «великого украинца»

          23 февраля 2019, 09:05

          Текст: Ольга Никитина

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          Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, назвавшего художника Казимира Малевича представителем «украинского авангарда».

          «Для Порошенко любой известный деятель искусств, который родился в Киеве или переночевал в Одессе, – «великий украинский» художник или писатель», – написал Пушков в Twitter.

          «Увы для Порошенко, но во всем мире Малевича считают русским художником, как и Айвазовского, а Гоголя – русским писателем. Не переделать», – добавил он.

          Напомним, анонсируя премьеру документального фильма «Малевич» в честь 140-летия художника, Петр Порошенко заявил, что Малевич является представителем «украинского авангарда». В Союзе художников посмеялись над заявлением Порошенко, отметив, что «мало ли кто где родился». А родственник и биограф художника Станислав Богданов отметил, что по той причине, что Малевич родился в пригороде Киева, считать его украинским художником нелепо.


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