Пушков посмеялся над попыткой Порошенко превратить Малевича в «великого украинца»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, назвавшего художника Казимира Малевича представителем «украинского авангарда».

«Для Порошенко любой известный деятель искусств, который родился в Киеве или переночевал в Одессе, – «великий украинский» художник или писатель», – написал Пушков в Twitter.

«Увы для Порошенко, но во всем мире Малевича считают русским художником, как и Айвазовского, а Гоголя – русским писателем. Не переделать», – добавил он.

Напомним, анонсируя премьеру документального фильма «Малевич» в честь 140-летия художника, Петр Порошенко заявил, что Малевич является представителем «украинского авангарда». В Союзе художников посмеялись над заявлением Порошенко, отметив, что «мало ли кто где родился». А родственник и биограф художника Станислав Богданов отметил, что по той причине, что Малевич родился в пригороде Киева, считать его украинским художником нелепо.