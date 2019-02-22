Нефть подешевела на данных о рекордно высокой добыче в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром идут вниз на фоне статистики минэнерго США о росте добычи сырья в стране до рекордно высокой отметки в 12 млн баррелей в день.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,24% – до 66,91 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,16% – до 56,87 доллара за баррель, передает РИА «Новости».