Пенсионерку в Омске выселили из общежития из-за паспорта СССР

В Омске суд постановил выселить из общежития 63-летнюю пенсионерку, жившую по паспорту гражданина СССР, сообщают омские СМИ.

Женщина не успела поменять документ, а затем несколько лет тянула с получением нового паспорта, передает портал gorod55.

Пока пенсионерка собирала документы на получение паспорта гражданина России, чиновники городской администрации подали иск в суд о выселении женщины из общежития, поскольку она не имеет российского гражданства. По словам старшей по дому, где проживает пенсионерка, та не успела обжаловать решение суда, так как попросту не была оповещена о судебном процессе.

Между тем, по сообщению портала om1.ru, чиновники заявили, что женщина может получить другое социальное жилье.