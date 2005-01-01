Берлин не нашел интереса в санкциях против России

У Германии нет интереса в санкциях против России, нужно работать над изменением политических отношений, чтобы приходить к другим решениям, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер на конференции «Конкурентоспособная Россия – новые пути».

«Лично я считаю, что у нас нет интереса в санкциях. Мы приняли эти санкции, потому для этого были политические основания, многократно продлевали их, ЕС был един, но мы должны работать над изменением политических отношений таким образом, чтобы однажды мы пришли к другим решениям», – передает его слова РИА «Новости».

Альтмайер отметил также, что «Северный поток – 2» сделает вклад в стабильное газоснабжение в Европе. Однако для функционирования этого проекта, отметил министр, необходимо «привести к общему знаменателю надежность, предсказуемость и геополитическую ответственность».

Представитель Германии добавил, что разрешение на строительство газопровода получено уже от четырех–пяти стран.

В то же время Альтмайер заявил о готовности ФРГ принимать сжиженный газ из США, что станет вкладом в конкуренцию на европейском рынке.

Ранее сообщалось, что уложено уже 700 километров «Северного потока – 2». В бундестаге подчеркивали, что проект «Северный поток – 2» невозможно отменить.