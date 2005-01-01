Построено 700 километров «Северного потока – 2»

Компания Nord Stream 2 AG уложила около 700 километров газопровода «Северный поток – 2», заявил министр энергетики России Александр Новак в телефонном разговоре с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером.

«В совокупности уложено порядка 700 км по обеим ниткам газопровода», – передает сообщение Минэнерго ТАСС.

На встрече министры обсудили в том числе последние поправки в Газовую директиву ЕС и реализацию «Северного потока – 2». Кроме того, обсуждались итоги трехсторонней встречи Россия – ЕС – Украина в Брюсселе 21 января по вопросам транзита через Украину.

Ранее в бундестаге заявили, что проект «Северного потока – 2» невозможно отменить.

СМИ сообщили, что новые регуляторные инициативы Евросоюза могут привести к тому, что «Северный поток – 2» останется недозагруженным.