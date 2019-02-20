Путин объяснил демонстрацию вооружения в ходе прошлогоднего послания

Президент России Владимир Путин объяснил, что демонстрация новейшего вооружения в ходе прошлогоднего послания Федеральному Собранию была необходима для того, чтобы успокоить россиян.

«Я не думаю, что прошлое послание проходило «под грохот канонад», как вы сказали. Нужно было объяснить стране, на что мы тратили немалые ресурсы, нужно было успокоить людей, потому что мы объявили о том, что снижаем расходы на оборону», – передает слова Путина ТАСС.

Президент отметил, что снижение расходов на оборону вызвало обеспокоенность, что может быть снижена обороноспособность. Кроме того, напомнил Путин, в тот момент завершился целый ряд проектов, и было естественным сообщить о том, к чему пришла Россия в своих разработках.

«И, наконец, самое главное – ведь все, что мы делали и продолжаем делать, это в известной степени, я уже об этом говорил, ответ на выход наших американских партнеров из ДРСМД. И нам нужно было сказать стране, что все могут жить и чувствовать себя спокойно, что мы реагируем, и реагируем таким образом, как это было сказано», – сказал президент.

В ходе прошлогоднего послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года Путин рассказал о новых российских системах вооружения, в частности о новейшем ракетном комплексе «Сармат», гиперзвуковой системе «Кинжал» и системе «Авангард». Он говорил, что новейшее оружие обеспечило безопасность России на десятилетия вперед.