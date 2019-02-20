Порошенко рассказал о десятках «российских военных», захваченных в плен на Украине

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что захваченный в плен 21 российский военный недавно якобы обратился к Кремлю с просьбой обменять их на граждан Украины.

«Совсем недавно 21 российский военный, которые были захвачены в плен на поле боя и в настоящее время находятся под стражей на Украине, обратился к президенту (России Владимиру) Путину с просьбой обменять их на украинских политических заложников, удерживаемых Россией. Кремль никак не отреагировал», – приводит пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко в своем Twitter слова Порошенко.

Заявление Порошенко сделал на дебатах в Генеральной ассамблее ООН на тему «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».

Судя по всему, речь идет о появившейся в конце января 2019 года информации в российских СМИ о том, что российские добровольцы сил ДНР и ЛНР, захваченные украинцами, якобы действительно обращались к Москве с просьбой об обмене. Приводились тексты трех писем, при этом утверждалось, что всего было направлено 21 обращение от добровольцев и еще одно – от гражданки России, которая также в каком-то качестве участвовала в войне на стороне Донбасса.

Причем, как утверждала «Новая газета», письма были написаны еще в августе 2018 года и переданы российской стороне по дипломатическим каналам. Россия никакого ответа, как утверждалось, не дала.