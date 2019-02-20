Оценены расходы бюджета на реализацию поставленных Путиным задач

Денег на реализацию озвученных в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию задач хватит, в бюджете будут заложены средства на каждую из них, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, оценил расходы бюджета на эти цели.

«Хватит, они будут заложены в бюджете, как сказал президент», – передает слова Топилина РИА «Новости».

Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что дополнительные расходы бюджета России на выполнение поручений президента составят 100-120 млрд рублей ежегодно, передает ТАСС.

В послании Федеральному Собранию Путин озвучил целый ряд задач в социальной политике. Так, он объявил принцип «больше детей – меньше налогов», подразумевающий дополнительные льготы многодетным семьям; предложил запустить c 2020 года программу «Земский учитель», по которой по 1 млн рублей получат педагоги, переезжающие в малые города и села; потребовал немедленно индексировать пенсии и ежегодные денежные выплаты сверх уровня прожиточного минимума.