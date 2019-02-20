На МКС починили американский скафандр для выхода в космос

Экипаж Международной космической станции починил отказавший насос, встроенный в скафандр для выхода в открытый космос на американской части корабля.

Астронавты заменили неработающую важную деталь на такую же запасную.

В среду экипаж будет проверять работоспособность обновленного скафандра, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт НАСА. При этом на станции есть еще три аналогичных.

Неисправность была обнаружена 22 января.

Ранее РКК «Энергия» сообщил о готовящемся выходе российской части экипажа в открытый космос. Он назначен на май 2019 года.