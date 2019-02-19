Под Дербентом блокировали дом с боевиками

Сотрудники правоохранительных органов блокировали дом в Дагестане, где предположительно находятся боевики запрещенного в России «Исламского государства*».

Дом находится на территории Дербентского района. По данным ТАСС, боевики оказывают сопротивление со стрельбой. В настоящее время спецоперация продолжается. Среди силовиков нет потерь и раненых, информации об уничтоженных террористах не поступало.

Ранее сообщалось, что во вторник утром был введен режим контртеррористической операции (КТО) на территории Дербентского района Дагестана.