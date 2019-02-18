Пакистан отозвал посла из Индии

Министерство иностранных дел Пакистана приняло решение о временном отзыве своего посла из Индии, чтобы провести консультации в связи с разногласиями стран, обострившимися после теракта в северном индийском штате Джамму и Кашмир.

Как сообщил официальный представитель пакистанского МИД Мохаммад Фейсал, посол страны покинул Нью-Дели в понедельник утром, передает РИА «Новости».

Напомним, в четверг террорист-смертник подорвал автомобиль с взрывчаткой рядом с военной колонной, в результате чего погибли 44 человека (по другим данным – 45 человек). Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал жестко ответить Пакистану на теракт в Кашмире.

Президент России Владимир Путин выразил индийским властям соболезнования в связи с терактом. Российский лидер подчеркнул, что Москва решительно осуждает это преступление.

МИД России выразил поддержку правительству дружественной Индии в решительной борьбе с терроризмом.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия может предотвратить индо-пакистанскую войну.