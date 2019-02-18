Сильный ветер привел к падению деревьев в Москве

В столице из-за ветра в разных районах упали семь деревьев, повреждены автомобили.

Сильный ветер в Москве в ночь на понедельник повредил две автомашины, на которые упала дерево, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб города. Это произошло на Русаковской улице. Там же возле дома №6 упал столб со светофором, что перекрыло три полосы движения.

В понедельник же синоптики обещают зимнюю погоду: ожидается похолодание до 3-4 градусов мороза к обеду. Ветер прогнозируется переменный, силой 2-5 м/с.