В Японии заявили о «бурном обмене мнениями» с Россией в Мюнхене

Главы МИД России и Японии на встрече в Мюнхене провели откровенный, хотя и временами бурный обмен мнениями, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга.

По его словам «временами [на встрече в Мюнхене] происходил бурный обмен мнениями», однако «это была откровенная дискуссия», передает ТАСС.

«Стороны ведут переговоры, ощущая на плечах бремя национальных интересов», – сказал заявил генеральный секретарь кабмина Японии.

По его версии, в Мюнхене «состоялся насыщенный обмен мнениями, направленный на взаимоприемлемое решение».

Он также пообещал, что Токио и впредь будет вести упорные переговоры в рамках выбранного курса на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив территориальный вопрос.

Ранее глава МИД Японии анонсировал визит Лаврова в Токио.

На прошлой неделе стало известно о намерении Японии пересмотреть стратегию переговоров с Россией о заключении мирного договора. Решение Токио объяснил газете ВЗГЛЯД востоковед Дмитрий Стрельцов.