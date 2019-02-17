Задержанных в Малайзии за жонглирование ребенком россиян отпустили

Молодая семейная пара из России, задержанная за жонглирование ребенком на улице в Куала-Лумпуре, сообщила, им вернули паспорта после бесед с полицейскими, представителями органов соцзащиты и медиками Малайзии.

«История в Малайзии с динамической гимнастикой закончилась хорошо. С нами поговорили – узнали о гимнастике, согласились с ее пользой», – передает РИА «Новости» сообщение мужчины.

Он отметил, что мнения на счет пользы такой гимнастики разделились, хотя «тесты показывают высокие результаты в физическом развитии дочки». «Паспорта нам вернули», – отметил он.

По его словам, собеседование с семьей проводили «люди из департамента соцзащиты, полиции, доктора».

Напомним, российская семейная пара 27 и 28 лет в феврале была задержана на улице Куала-Лумпура во время уличного «представления», в ходе которого мужчина жонглировал четырехмесячным ребенком перед публикой. Позднее семья объяснила, что отец ребенка демонстрировал друзьям занятия с ним динамической гимнастикой, и они не собирали таким образом деньги.

На страницах супругов в социальных сетях указано, что они из Санкт-Петербурга, оба являются приверженцами здорового образа жизни. Глава семьи практикует закаливание, а его жена пишет «энергетические картины», где в портретах проявляется «внутренняя суть» того, кто на них изображен.