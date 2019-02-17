Назван срок завершения модернизации пусковой установки под «Союз-2» в Плесецке

В Минобороны назвали срок завершения процесса модернизации стартового комплекса ракеты среднего класса «Союз-2» в Плесецке.

Первый заместитель командующего космическими войсками ВКС России генерал-майор Игорь Морозов пояснил, что целью модернизации стартового комплекса под «Союз-2» в Плесецке является «запуск всей номенклатуры космических аппаратов военного и двойного назначения исключительно с территории Российской Федерации», передает ТАСС.

По словам генерала, завершить модернизацию второго стартового комплекса под ракеты среднего класса «Союз-2» в Плесецке планируется уже в этом году. В этом же году планируется проведение летных испытаний с модернизированной пусковой установки.

Ранее гендиректор самарского ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что первый запуск «Союза-2» с транспортным пилотируемым кораблем запланирован на сентябрь 2019 года.