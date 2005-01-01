На Украине заявили о готовности поставлять газ в ЕС вместо России

Депутат Верховной Рады и кандидат в президенты Украины Сергей Тарута выразил мнение, что Киев может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу, заменив на этом рынке Россию.

«Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу», – написал Тарута на своей странице в соцсети Facebook, выразив мнение, что «Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы, и стать решением».

«Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа», – заявил кандидат в президенты Украины.

Напомним, на Украине признали провал добычи газа в 2018 году.

Ранее Тарута утверждал, что Украина якобы располагает «колоссальными» запасами газа, причем их объемы являются одними из самых больших не только в Европе, но и в мире.