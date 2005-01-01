Машков объявил об уходе из кино

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НОВОСТЬ ЧАСА:«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник
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США готовят серьезную угрозу российскому СПГ
Зачем Порошенко притворяется Путиным
Ракетоносец-невидимка пятого поколения обрел конкретные очертания
Почему советская армия капитулировала в Афганистане
России нужен закон Кирилла Толмацкого
Почему русским не нравится демократия
Михаил Рогожников, политолог, заместитель главного редактора журнала «Эксперт»
Наш обыватель не верил телевидению 90-х, ненавидел его. Оно убеждало зрителя в торжестве демократии made in USA, это была единая линия, были споры хозяйствующих субъектов, но «реакционерам» и «совкам» путь на экраны был закрыт. Подробности...
Карманные нацисты Петра Порошенко
Андрей Манчук, политолог
Представители С-14 не скрывают своего сотрудничества со Службой безопасности Украины. Лидер неонацистов Евгений Карась открыто фотографируется вместе с президентом Петром Порошенко и генпрокурором Юрием Луценко. Это настоящий симбиоз. Подробности...
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Афганистан был полем битвы за глобальное доминирование
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Если бы у СССР всё получилось и Афганистан бы стал социалистическим, становление советской идеологии в мире стало бы необратимым, а западный идеологический проект начал бы сворачиваться. Подробности...
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Как понимать феминисток
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Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи
После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбеПодробности...
День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному
14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любвиПодробности...
Умер Сергей Юрский
Народный артист РСФСР Сергей Юрский ушел из жизни на 84-м году после долгой болезни, причиной названа остановка сердца. Зрители запомнят его по многочисленным ролям в театре и кино (на фото – Юрский в роли Остапа Бендера). В Москве планируют увековечить его памятьПодробности...
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