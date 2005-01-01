Машков объявил об уходе из кино

Актер Владимир Машков объявил, что уходит из кино, свое решение он объяснил тем, что у него нет времени на съемки в фильмах.

В 2019 году выйдут еще две картины с его участием, после этого в работе артиста будет перерыв, передает «Пятый канал».

«Кино – это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому «кина не будет», электричество кончилось», – пояснил Машков.

Сколько времени продлится перерыв в актерской карьере, он не уточнил.

Владимир Машков начал сниматься в кино еще в советское время. За годы работы в индустрии он опробовал себя на месте режиссера, продюсера, сценариста. Машков также является художественным руководителем Театра Олега Табакова (Табакерка), носит звание народного артиста России.

Зрителю известен по фильмам «Движение вверх», «Миссия невыполнима: Протокол Фантом», «Охота на пиранью», телесериалу «Ликвидация» и т.д.