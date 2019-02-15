ЕС начал обсуждение новых санкций против России

Страны-члены Евросоюза проводят дискуссии по вопросу принятия новых санкций в отношении России в связи с ситуацией в Керченском проливе, сообщил представитель ЕС в преддверии планового заседания глав МИД 28 стран сообщества.

«В настоящее время в Совете ведется процесс по ограничительным мерам, которые могут быть приняты (против России) из-за ситуации в Керченском проливе», – сказал он, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз и США работают над введением новых санкций против России в ответ на задержание в Керченском проливе украинских моряков, которые незаконно пересекли границу России.