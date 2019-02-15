Лукашенко отказался от участия в Мюнхенской конференции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет участвовать Мюнхенской конференции из-за накладок, связанных со встречей с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили в белорусском МИД.

В ведомстве отметили, что Минск готовил визит главы государства в Мюнхен, но «в самый последний момент возникли определенные временные накладки».

«В связи с необходимостью решения важных вопросов белорусско-российских отношений в ходе переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в городе Сочи в этот раз участие в Мюнхенской конференции на уровне президента Республики Беларусь не представилось возможным», – говорится в сообщении белорусского МИД.

Напомним, президент Белоруссии отправился в Россию с рабочим визитом во вторник вечером. Как сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, встреча Путина и Лукашенко продлилась всю среду, а в четверг и пятницу они продолжат контактировать.