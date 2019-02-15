Затраты купившей 11 авиабилетов матери детей-инвалидов возместили

Неравнодушные граждане собрали деньги, чтобы возместить траты жительницы Хабаровского края Натальи Гуменной, которая была вынуждена купить 11 авиабилетов для перевозки двух детей-инвалидов, рассказала председатель Хабаровского отделения «Российского детского фонда» Елена Суркова.

«В четверг, когда стало известно об этой ситуации, к нам стали звонить компании и частные лица, пришли ей именные деньги. Ей восполнили все затраты, понесенные на транспортировку. Она переплатила 43 тыс. рублей. Вчера ей отправили 30 тыс., и еще отправим 20 тыс. То есть мы ей восполним 50 тыс., потраченных за перелет», – цитирует Суркову РИА «Новости».

По ее словам, Гуменная повезла семилетних близнецов на операцию по квоте Минздрава. Из Хабаровска до Москвы они летели самолетом «Аэрофлота» по совместной с Российским детским фондом благотворительной программе «Миля милосердия».

Для полета от Москвы до Кургана и обратно ей выдали материальную помощь, 40 тыс. рублей. Этих денег хватало на билеты для нее, двух детей и сопровождающего.

«После операции один ребенок уже смог сесть в коляску, а второй еще был лежачий, ему потребовался медицинский модуль – кушетка с ограждением. И когда она приехала в аэропорт, ей сказали, что за одного лежачего ребенка она должна заплатить 48 тыс., не объяснив, что это такое. Женщина оказалась в трудном положении. Ей нужно было успеть прилететь из Кургана в Москву, переехать из Внуково в Шереметьево, и успеть на рейс в Хабаровск в этот же день», – отметила Суркова.

В итоге за всю поездку ей пришлось заплатить 63 тыс. рублей.

Она отметила, что в фонде считают ситуацию ненормальной и направили письмо уполномоченной по правам ребенка при президенте Анне Кузнецовой с просьбой дать оценку этой ситуации.

В среду СМИ сообщили, что Utair потребовал от матери-одиночки из Хабаровска, возившей детей на операцию в Курган, выкупить 11 билетов для двух детей. В авиакомпании объяснили, что о перевозке таких пассажиров нужно уведомлять заранее.