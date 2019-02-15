Предполагаемую «финансистку» ИГИЛ задержали в Астраханской области

ФСБ сообщила о задержании под Астраханью предполагаемого организатора законспирированной ячейки запрещенного «Исламского государства*», собиравшей деньги для боевиков.

Жительница региона задержана по статье «Финансирование терроризма». ФСБ подозревает ее в сборе средств в Москве, Астрахани, Томске и в СКФО на нужды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство* Ирака и Леванта», а также в подготовке к выезду в Сирию для совершения там теракта.

«В закрытых чатах мессенджера «Телеграм» она размещала реквизиты банковских карт для сбора денег, которые переводила в адрес основателя исламского фонда «Мухаджирун» (деятельность запрещена в России) Ахмеднабиева И.С. (позывной «Абу Умар Саситлинский», объявлен в международный розыск за терроризм)», – сообщили ТАСС в ЦОС. Таким образом было собрано не менее миллиона рублей.

Там же женщиной размещались материалы по оправданию терроризма и напоминания о конспирации.

«В ходе обыска по месту жительства фигурантки обнаружены экстремистская литература, платежные карты, мобильные телефоны с приложениями для удаленного управления банковскими счетами», – добавляют спецслужбы.

1 февраля сразу несколько боевиков «Исламского государства*», планировавших серию терактов в Москве, осудили на сроки от 14 до 19 лет.