Таможенники рассказали, как в Россию везут «санкционку»

Самыми популярными схемами провоза запрещенного санкциями товара стали ввоз под «чужим» кодом и занижение стоимости.

Популярнейшими «серыми» схемами поставок товаров в Россию оказались изменение кода и занижение реальной стоимости провозимого, сообщил РИА «Новости» начальник Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС Валерий Селезнев.

«Меняют, к примеру, одну цифру в коде классификации. И эта игра на одной цифре может принципиально изменить необходимость уплаты пошлины, то есть товар стал другим, по которому действует льгота по пошлине», – описывает он.

Что до занижения стоимости, то это существенно снижает пошлины и НДС, а нужную цену «накручивают» потом через фирмы-однодневки.

За 2018 год таможенники выявили ущерб экономическим интересам страны на сумму 11,9 млрд рублей, что на 7% превысило этот показатель по результатам 2017 года. За этот же год выявлено 7,2 тыс. тонн продукции, запрещенной или ограниченной санкциями, из которой 4,7 тыс. тонн было уничтожено.

Большинство «санкционки» везут из Белоруссии, оставшуюся часть через Казахстан. «Нарушители быстро научились перестраиваться. Физически яблоки польские, но по документам страна происхождения –Белоруссия», – сетует Селезнев. По его словам, здесь сомнения может разрешить экспертиза.

«Но здесь тоже важно не переусердствовать. Есть ведь и скоропортящийся товар – клубника, к примеру. Ее перевозят в терморегулируемой машине, в которой создается определенная среда. Если такую машину открыть, то ягода «пропадает». Важно случайно не нанести экономический ущерб добросовестному участнику ВЭД», –добавил Селезнев.

Ограничения на ввоз продовольствия из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии были введены в августе 2014 года в ответ на санкции западных стран против России. Запрет не касается ввоза товаров для личного потребления весом до 5 килограммов.