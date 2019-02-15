Масштабный взлом «ВКонтакте» объяснили обидой

Хакеры рассказали, за что обиделись на сотрудников соцсети «ВКонтакте», которой устроили масштабный взлом.

Как говорится в сообщении хакеров, размещенном в группе «ВКонтакте», год назад они якобы сообщали сотрудникам соцсети об уязвимости. По словам хакеров, их «кинули и не выплатили баунти».

«Было найдено множество обходов, но даже спасибо мы за них не получили», – приводит их слова РИА «Новости».

Для нынешнего взлома была использована «та же уязвимость, что и год назад», но «не нанося вред пользователям» – личные данные пользователей никуда не утекали.