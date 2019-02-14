Под завалами в Красноярске не оказалось пострадавших и погибших

Поисковые работы на месте взрыва в красноярском коттедже завершены, сообщает местный главк МЧС.

Кинологи убедились, что жертв и пострадавших под завалами нет, передает ТАСС.

Основную часть завалов разобрали, но еще необходимо убедиться, что «конструкциям здания ничего не угрожает», сказали в МЧС.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Правоохранители ищут собственника коттеджа.

Источник в правительстве края сообщил, что собственнику, который может находиться за пределами региона, разрешали строить индивидуальное жилище, а не многоквартирный дом.