Президент Украины Петр Порошенко беспрекословно выполняет все указания Вашингтона и Брюсселя, поэтому США и их союзники тянут его на этот пост, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«На Западе также нет иллюзий относительно легитимных шансов Порошенко. При этом США и их союзники упорно тянут его на высший государственный пост, ведь он беспрекословно выполняет все указания не только Вашингтона, но и Брюсселя тоже», – заявил он в интервью «Комсомольской правде».

Он отметил, что США и их союзников не интересует тот факт, что за четыре года президентства Порошенко «значительная часть населения Украины обнищала, а миллионы граждан покинули страну в поисках лучшей жизни». Также секретарь Совбеза указал на отсутствие подвижек в урегулировании ситуации в Донбассе.

Возможное переизбрание Порошенко, считает Патрушев, приведет к еще большему расколу Украины.

В конце января директор национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что Вашингтон не уверен в победе Порошенко на грядущих выборах.