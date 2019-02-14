С имущества экс-министра Улюкаева сняли арест

Суд счел возможным освободить имущество осужденного за взятку бывшего министра Алексея Улюкаева после оплаты тем штрафа в 130 млн рублей.

Замоскворецкий суд Москвы снял арест с имущества бывшего главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева в связи с оплатой тем штрафа в размере 130 млн рублей. Ходатайство было заявлено адвокатом Улюкаева Ларисой Каштановой, отметившей, что из-под ареста надо освободить и то, что было изъято в ходе обысков. Прокурор поддержал ходатайство целиком, передает корреспондент ТАСС.

Сам осужденный за взятку от главы «Роснефти» Игоря Сечина Улюкаев в суде не участвовал в связи с собственным отказом. Помимо штрафа он приговорен к восьми годам лишения свободы.

При исполнении приговора возникла коллизия: приставы не могли взыскать штраф, так как деньги на счете Улюкаева были заблокированы до исполнения приговора суда, который в свою очередь не мог быть исполнен до оплаты штрафа. Суду пришлось снимать арест с части имущества, чтобы удовлетворить ходатайство судебных приставов. В декабре 2018 года штраф был полностью списан с банковского счета экс-министра.