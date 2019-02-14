Начата проверка по делу об 11 авиабилетах для матери детей-инвалидов

Хабаровские власти выясняют подробности истории с выкупом 11 билетов для двух детей-инвалидов, которым не подошли обычные места.

Уральское следственное управление на транспорте СК начало проверку по делу матери двух детей-инвалидов из Хабаровска. Дети были прооперированы в Кургане в центре им. Илизарова. Когда семья пыталась вернуться домой самолетом компании Utair, авиакомпания потребовала выкупа для детей 11 билетов.

Матери было разъяснено, что один ребенок займет девять мест, так как он лежачий, а второй – два места, так как у него нога в гипсе. «Рассматриваются варианты помощи этой женщине», – сообщил РИА «Новости» представитель краевого правительства.

Между тем пресс-служба авиакомпании Utair сделала заявление, что их представители не были заранее уведомлены о наличии маломобильных пассажиров на рейсе. По данным Ura.Ru, с самой женщиной представители компании так и не связались.

В ноябре 2018 года газета ВЗГЛЯД сообщала, что в аэропорту Челябинска прибывшему из Санкт-Петербурга подростку-инвалиду не предоставили кресла в погрузчике, и тот чуть не упал. Подросток вместе с матерью летал в институт детской гематологии и трансплантологии им. Раисы Горбачевой. Однако в аэропорту заявили, что подростку оказали всю необходимую помощь.