Слепаков отреагировал на слухи о госпитализации

Популярный артист Сергей Слепаков посетовал на то, что «фейковые новости» о его госпитализации оказались «скучными», и сообщил, что у него «все прекрасно».

«Мои фейковые новости гораздо более скучные, чем у Харламова. Никакой искры между мной и Батрухой... Даже обидно как-то», – написал он в Instagram, имея в виду коллег-комиков Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова.

«Спасибо всем, кто звонит и волнуется, но прекращайте. У меня все прекрасно, еду на репетицию концерта в Крокусе 17 февраля. Всех с днем Влюбленных! Не болейте», – добавил Слепаков, прикрепив видео из салона автомобиля.

Ранее в четверг российские СМИ сообщили о госпитализации 39-летнего Слепакова из-за проблем с сердцем.