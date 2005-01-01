Известного артиста Семена Слепакова госпитализировали в Москве; по информации российских СМИ, у него возникли проблемы с сердцем.

Как сообщает «РЕН ТВ», у Слепакова давно выявлено заболевание, и сейчас артист решил обратиться в больницу для прохождения курса лечения.

Предположительно, актеру потребовалось небольшое хирургическое вмешательство. Ближайшие дни он должен провести в медицинском учреждении, добавляет телеканал.

Между тем помощница и концертный директор Семена Слепакова не подтвердили информацию о госпитализации артиста. Представители артиста сообщили телеканалу «360», что на вечер у него запланировано выступление, подготовкой к которому Слепаков планирует заниматься целый день.

Слепаков родился 23 августа 1979 года в Пятигорске, ему 39 лет. Продюсер, сценарист, комедийный актер, автор-исполнитель песен, в прошлом был капитаном команды КВН «Сборная Пятигорска».