Зеленский прокомментировал возможность запрета «Слуги народа – 3»

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что возможный запрет сериала «Слуга народа – 3» приведет к росту его аудитории.

«Такого маркетинга «Слуга народа – 3» никогда бы не получил. Я не видел ни в одном обществе, ни в одной стране мира, чтобы правительство страны рекламировало сериал», – сказал Зеленский в интервью ТСН.

Он добавил, что теперь фильм посмотрят максимальное количество людей.

По его мнению, выборы для кандидатов – это спорт.

«Я в Кривом Роге вырос, в интеллигентной семье, но в 90-е годы. И даже в Кривом, в сложном городе, в 90-е толпа людей никогда не била одного человека», – отметил он.

По его словам, тут ситуация, когда люди вышли на боксерский ринг, один соблюдает правила, а другой бьет только ниже пояса. «Но не из-за малого роста, а из-за малого ума», – добавил он.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, чем Зеленский хорош или плох для интересов России в случае избрания президентом Украины.