«Радионяню» для определения местоположения военных создали в России

В России разработали датчики, которые могут определять местоположение военнослужащего при несении караульной службы, сообщил исполнительный директор группы компаний «Стрелец» Михаил Левчук.

«Был сделан продукт для контроля несения службы во всех воинских частях. При заступлении в караул солдатам даются специальные часы, они надевают их на руку, и начальник караула видит местоположение военнослужащего, его физическое состояние, ходит ли он по маршруту», – рассказал Левчук ТАСС.

Он уточнил, что для начальника караула это своеобразная «радионяня».

В датчик встроен акселерометр, позволяющий фиксировать его передвижение. Устройство подключено к специальному каналу Минобороны. Солдат не может его сломать или разбить.

«Зарядки хватает на 12 часов, а смена караула каждые два часа, то есть это с запасом. И потом рука все-таки в тепле находится. Мы же говорим о том, что человек одетый и живой, но это устройство работает и при минус 40», – сказал он.

По его словам, часы могут пригодиться в Сирии.

«Мы когда были первый раз в воинской части, парни говорили, что ошейники привезли. А когда ты ночью оказываешься один где-нибудь типа Сирии на удаленном посту, уже совсем другое отношение к этой штуке. Ты понимаешь, что ты подконтролен и даже если тебе по башке ударили, чтоб автомат забрать, тебя вовремя спасут», – отметил он.

Ранее в четверг Левчук сообщил, что экспозицию Куинджи в Третьяковке снабдили охранной системой «Стрелец» для предотвращения краж.