Нефть подорожала на снижении добычи странами ОПЕК

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром продолжают расти на фоне данных ОПЕК о резком сокращении добычи нефти в январе.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,99% – до 63,03 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,98%, составив 53,62 доллара за баррель, передает РИА «Новости».