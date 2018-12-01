Российский вертолет Ми-171А2 поставили первому иностранному заказчику в Казахстан, рассказал генеральный директор холдинга «Вертолеты России» (входит в структуру «Ростеха»).

«Вертолет доставлен заказчику, в настоящее время идут приемо-сдаточные процедуры. Эта поставка открывает международную «карьеру» Ми-171А2, которая обещает стать выдающейся», – цитирует ТАСС Богинского.

Ми-171А2 является современной модификацией вертолета Ми-8/17. В нем обновлены двигатели, цифровая система управления, усовершенствованы аэродинамический профиль и несущая система с композитными лопастями.

«Обладая современной авионикой, этот вертолет приспособлен для эксплуатации даже в сложных погодных и климатических условиях. Уверен, что наш первый иностранный заказчик вскоре сможет в полной мере оценить преимущества данной машины», – добавил гендиректор «Вертолетов России».

Напомним, после демо-тура по странам Юго-Восточной Азии в Россию поступили 70 заявок на вертолеты Ми-171А2.