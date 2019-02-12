Курс евро впервые за три месяца опустился ниже 74 рублей

Курс евро на Московской бирже впервые с 24 октября 2018 года опустился на 22 копейки – до отметки в 73,99 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Вместе с тем курс доллара к рублю на Мосбирже уменьшился на 20 копеек – до 65,65 рубля, передает ТАСС.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,9% и составила 62,1 доллар за баррель.