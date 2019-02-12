Будапешт заявил о лицемерии Запада в отношении Москвы

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в рамках пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео заявил о лицемерии Запада в отношении России.

Помпео заявил о значительном усилении влияния России на международной арене, выразив мнение, что Москва «не разделяет стремление к свободе». «Мы не можем позволить Путину посеять раскол между друзьями по НАТО. Венгрия на собственной истории знает, что авторитарная Россия никогда не будет другом свободе и суверенитету стран поменьше», – заявил госсекретарь США.

В ответ на это заявление, Сийярто подчеркнул, что сотрудничество с Москвой не помешает Будапешту быть надежным союзником для США и НАТО. При этом он привел примеры лицемерия стран Запад по отношению к России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

«Что касается России – я сказал об этом госсекретарю – это огромное лицемерие и политическая корректность на политической арене Европы. Потому что это не венгерские или центральноевропейские энергетические компании участвуют в «Северном потоке – 2» вместе с Газпромом. На Петербургский международный экономический форум в качестве главного гостя позвали не премьер-министра Венгрии, а французского президента. И рядом с Путиным на сцене сидели отнюдь не главы венгерских энергетических компаний, а лидеры крупнейших западных корпораций», – подчеркнул Сийярто.

Кроме того, глава МИД Венгрии призвал оценить масштабы торговли европейских стран с Россией, чтобы убедиться, что у Будапешта не самые тесные связи с Москвой. «Посмотрите на данные по торговле между западными европейскими странами и Россией. Нас, скажем так, довольно сильно достало, что вы изображаете нас так, будто это у нас тесные связи с Россией», – рассказал Сийярто.

Ранее в феврале помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретился в Вашингтоне с главой МИД Украины Павлом Климкиным и главой МИД Венгрии Петером Сийярто и поговорил с ними о «российском вмешательстве».