В парламенте Грузии потребовали убрать из закона термин «сексуальная ориентация»

Депутат парламента Грузии от оппозиционного «Альянса патриотов» Эмзар Квициани потребовал убрать из антидискриминационного законодательства термины «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность» как противоречащие местным традициям, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Эти термины нарушают нормы морали. Конституция Грузии и так защищает всех граждан в равной степени», – заявил он.

По его словам, наличие подобных дефиниций в грузинских законах «разрушает семейные ценности и направлено на дискриминацию тех лиц, кто уважает традиционную мораль».

Пакет антидискриминационных законов был принят в Грузии в 2014 году по требованиям международных организаций в контексте приведения местных законов к европейским моделям.

Эмзар Квициани напомнил, что против этих законов тогда выступали значительная часть общества и представители духовенства.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, в Грузии вводятся штрафы за различные правонарушения сексуального характера, минимальный составит 300 лари (115 долларов).

Под неподобающие действия сексуального характера отныне будут попадать, к примеру, фразы сексуального характера или демонстрация гениталий.