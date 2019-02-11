Глава Мюнхенской конференции не увидел причин для обсуждения «Северного потока – 2»

Тема «Северного потока – 2» не будет широко обсуждаться в Мюнхене после принятия компромиссной формулы Берлина и Парижа, считает глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

«Будут ли в Мюнхене широкие дебаты по «Северному потоку – 2»? Мне кажется, что после компромисса по формуле в конце прошлой недели, который был достигнут, сейчас установилось спокойствие», – сказал Ишингер, передает РИА «Новости».

По его мнению, что тема «Северного потока – 2» не будет широко обсуждаться в том числе и потому, что «значительных решений в настоящий момент не предвидится», но тема вновь будет в политической повестке после выборов в Европарламент.

На прошлой неделе Берлин и Париж урегулировали спор вокруг проекта газопровода «Северный поток – 2» и достигли компромисса по поправкам к Газовой директиве Европейского союза, предложив их новую редакцию, которая не блокирует российский проект.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о сути разногласий Германии и Франции.