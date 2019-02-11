Росрыболовство раскрыло ложь CNN о «связи» политики Трампа с российской рыбой

Представитель Росрыболовства в США Олег Рыков прокомментировал сообщение американского телеканала CNN о том, что появление рыбных палочек из российского минтая в американских школах будто бы связано с политикой Дональда Трампа.

«Информация, данная в статье CNN, тенденциозна. Цифры и факты, которые там приводятся, для профессионалов просто смешны, а для нас эта статья не представляет никакой опасности, за исключением того, если вдруг в руководстве США не заинтересуются этим вопросом и начнут кампанию по введению таможенных пошлин в отношении нашего минтая», – приводит его слова ТАСС.

Рыков добавил, что даже это не страшно, так как Россия поставляет минтай не в США, а в Китай.

Он подчеркнул, что сообщение CNN о том, что объем российских поставок минтая в США составляет 200 млн долларов, не соответствуют действительности. По его словам, напрямую российский минтай практически не поступает на американский рынок. «Это такая нелепость и чушь», – сказал специалист.

Рыков указал, что, согласно американским таможенным данным за прошлый год, прямые поставки минтая из России в США составили всего 450 т на полмиллиона долларов. Причем поставки в первую очередь осуществлялись не на американский рынок, а для магазинов российской общины в США.

Ранее CNN сообщил, что администрация Трампа непреднамеренно создала ценовое преимущество на американском рынке для пойманного в России минтая, который используют в виде рыбных палочек и имитации крабового мяса.

Глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что политика Дональда Трампа не имеет отношения к тому, какое место на американском рынке занимает российский минтай. По его словам, выловленный в российских водах минтай мог попасть в США из Китая, так как эта страна является мировой рыбоперерабатывающей фабрикой.