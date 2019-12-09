ОНФ представил флагманские проекты к юбилею Победы

В Музее Победы на Поклонной горе в День Героев Отечества замглавы исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева и сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь Поискового движения Елена Цунаева представили флагманские проекты Народного фронта к юбилею Победы.

Речь идет о проектах «Памяти героев» и «Судьба солдата», сообщается на сайте ОНФ.

Мультимедийный проект «Памяти героев» будет проходить в два этапа. На первом – желающие смогут записать видеоролики о конкретных людях, которые награждены за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны. После этого будут изготовлены информационные плакаты с фотографиями героев и QR-кодами, при помощи которых можно перейти на видео о героях. Плакаты разместят в школах, домах культуры, торговых центрах и других общественных местах.

Чтобы стать участником проекта «Памяти героев», достаточно снять видео и рассказать о подвиге своего родственника во времена Великой Отечественной войны. Записанное видео надо разместить в социальных сетях с использованием хештега проекта #ПамятиГероев2020.

«Мы все помним слова песни, что «нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой». Мы не ограничиваемся теми героями, которые были удостоены высоких наград, мы надеемся, что это станет народной эстафетой и люди будут рассказывать о героях семьи, их маленького города и всех, кого считают героями», – подчеркнула Плещева.

«Герои Советского Союза – выдающиеся люди. Но, конечно, в каждой семье есть свой герой. И мы, поисковики, как никто другой понимаем относительность этого слова. Когда-то давно в Ленинградской области ребята из поискового отряда Новосибирского кадетского корпуса нашли останки бойца с медальоном. Смогли восстановить его судьбу. В момент гибели ему было 18 лет. И он успел повоевать только один день. Герой он или не герой? Он получить награды, конечно, не успел», – заявила Цунаева.

Она отметила, что Поисковое движение России реализует проект «Судьба солдата» с 2017 года, а с 2019 года делает это в партнерстве с ОНФ. В общественные приемные по сбору заявок на поиск информации об участниках Великой Отечественной войны могут обратиться все, кто хочет узнать о судьбах своих родных, пропавших без вести на полях сражений.

Цунаева отметила, что проект «Судьба солдата» уже получил 1,7 тыс. запросов по установлению историй участников той войны, но даже после появления общих данных о пропавших и погибших архивная работа продолжится.

Она также рассказала, что совместные общественные приемные «Поискового движения России» и Общероссийского народного фронта с мая 2019 года получили около 3 тыс. запросов, касающихся уточнения фронтовой судьбы или места захоронения участников Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

«Первые приемные «Поисковое движение» стало делать в 2017 году, насколько мы их могли делать. Мы договорились о поддержке с ОНФ, и с 9 мая 2019 года у нас появились совместные приемные», – сказала она.

Из 3 тыс. запросов на 1,3 тыс. уже ответили, а 1,7 тыс. находятся в обработке, поскольку процесс поиска занимает длительное время.

Общественные приемные действуют во всех регионах в основном в памятные даты, но есть и мобильные приемные.

«Например, в Амурской области у нас ребята открыли эти приемные во всех отделениях местных библиотек. В разных регионах нет единого подхода, поскольку мы общественная организация. В Оренбургской области в какой-то момент ребята сели на машины, объехали все деревни и там собрали. То есть, разные формы, в зависимости от возможностей. Но благодаря тому, что ОНФ присоединился, у нас точно есть во всех субъектах», – добавила Цунаева.

Она пояснила, что в приемные обращаются по двум позициям: когда хотят уточнить фронтовую судьбу родственника либо найти его место захоронения. Активисты проверяют все базы данных, помогают родственникам поискать информацию самостоятельно.