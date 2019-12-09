Из хранилища во Внуково пропало 100 килограммов наркотиков

В аэропорту Внуково из хранилища вещественных доказательств отдела полиции пропало 105 килограммов синтетических наркотиков и прекурсоров, пишут СМИ.

Груз изъяли несколько лет назад у пилотов одной из авиакомпаний после рейса из Азии, наркотики хранились в хранилище вещдоков в терминале D, утверждает РЕН-ТВ.

Пропажу зафиксировали в конце ноября. К этому моменту сотрудница, отвечавшая за хранилище, ушла на другую должность.

По одной из версий, наркотики могли уничтожить, а не похитить. На данный момент правоохранители проверяют документы об уничтожении изъятых наркотиков за прошлые годы. Возбуждено уголовное дело.