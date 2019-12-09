Пригожин оценил желание уехавшей на Украину Максаковой выступать в России

Оперной певице Марии Максаковой никогда никто не запрещал вернуться в Россию, она человек ведомый, и как артиста ее здесь ждут, рассказал газете ВЗГЛЯД российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Максакова ранее заявила, что готова спеть на родине, как только между Россией и Украиной будет заключено перемирие. Она также отметила, что ранее ей не хотелось «развлекать россиян», однако сейчас ситуация улучшается, и она готова выступить на отечественной сцене.

«Ей никогда никто не запрещал возвращаться в Россию, это ее долг. Она сама поехала на Украину, никто не заставлял ее это делать. На мой взгляд, она человек ведомый, и никто ее из дома не выгонял, поэтому как артиста хорошо встретят», – заявил Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что любой человек хочет заработать, и это нормально. Особенно если это красивая женщина, певица, у которой есть свои поклонники.

Оценивать ранние высказывания певицы и то, как это может отразиться на ее гастролях в России, Пригожин не стал, так как абсолютно равнодушен к певице. «Я ее не знаю, как человека. Даже с ней не знаком», – говорит Пригожин.

Ранее вернуться на гастроли в Россию решила София Ротару. 7 декабря она выступила на фестивале «Песня года – 2019». Пригожин уверен, что Ротару равнять с Максаковой не стоит.

«София Ротару – певица Советского Союза и по воле судьбы стала гражданкой Украины. Сделала мужественный поступок – приехала и выступила на «Песне года». Она в принципе аполитичный человек. Чего не скажешь о Максаковой, которая сама приняла решение уехать за мужем, как жена декабриста. Ее отсюда никто не выгонял. Это она сказала, что страна плохая. Кто ее за язык-то тянул?» – объясняет Пригожин.

Несмотря на все антироссийские высказывания, Максакову примут в России, уверен продюсер. «Все живут своей жизнью, всем пофиг, правда!» – считает Пригожин.

Ранее Максакова в течение пяти лет была членом Государственной думы от партии «Единая Россия», где также голосовала за присоединение Крыма. Уехав в 2016 году на Украину вслед за своим мужем, депутатом Денисом Вороненковым, артистка извинялась за свое решение по Крыму, а также раскритиковала российское правительство. После убийства Вороненкова осталась жить в Киеве.