ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией для решения личных вопросов

Запущенная в соцсетях акция «Бездомный полк» «носит провокационный характер и не отражает действительного положения дел с решением вопросов по обеспечению жильем сотрудников и пенсионеров уголовно-исполнительной системы (УИС)», заявили в пресс-службе ФСИН России.

«Организатор данного мероприятия пенсионерка УФСИН России по Московской области Е. Мальцева уже получила единовременную социальную выплату от ФСИН России, но выделенные в соответствии с действующим законодательством средства ей показались недостаточными. После нескольких проигранных судов она решила записать данное видеообращение, используя доверие других сотрудников и пенсионеров УИС, нуждающихся в улучшении жилищных условий», – приводит сообщение пресс-службы ФСИН России ТАСС.

«Не соответствует действительности и информация о том, что сотрудников и пенсионеров УИС выселяют из ведомственного жилья без предоставления другого», – заверили во ФСИН. Там пояснили, что «речь идет об одном из домов, где сейчас идет процесс согласования с городскими властями вопроса о передаче ведомственного жилья в собственность проживающих там сотрудников и пенсионеров УИС».

«В связи с этим призываем сотрудников и пенсионеров УИС не поддаваться на провокации отдельных граждан», – отметили во ФСИН, подчеркнув, что социальное обеспечение сотрудников и пенсионеров является приоритетной задачей уголовно-исполнительной системы России, а проблема обеспечения жильем сотрудников и пенсионеров УИС остается «одной из самых актуальных».

В настоящее время на учете для получения единовременной социальной выплаты на приобретение жилья состоят несколько тысяч сотрудников и пенсионеров УИС. Однако бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление единовременной социальной выплаты, не позволяют одновременно решить проблемы всех нуждающихся в улучшении жилищных условий.

«Руководством ФСИН России прорабатываются все возможные варианты по увеличению бюджетного финансирования, направленного на предоставление единовременной социальной выплаты. Так, на прошлой неделе в комитете Совета Федерации по обороне и безопасности состоялось заседание круглого стола, в рамках которого сенаторы и представители ФСИН обсуждали необходимые меры по улучшению социальной защищенности сотрудников и пенсионеров УИС, в том числе их жилищного обеспечения», – сообщили во ФСИН. Там напомнили, что порядок, сроки, очередность, условия предоставления и расчет размера единовременной выплаты регламентированы законодательством России, а предоставление такой выплаты осуществляется в строгом соответствии с законом.

Напомним, в октябре Минобороны решило одним платежом погашать ипотеку погибших военных. В марте министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне сообщал, что ведомство за шесть лет обеспечило жильем почти четверть миллиона российских военнослужащих.