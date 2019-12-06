В Минэнерго ответили на обвинения Матвиенко по «умным счетчикам»

Министерство энергетики России разработало и внесло в правительство все подзаконные акты по установке интеллектуальных счетчиков с 1 июля 2020 года в установленном законом порядке, сообщило ведомство.

«Основной акт – проект постановления правительства России «Об утверждении правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» разработан в установленные сроки, прошел межведомственное согласование и был внесен в правительство России 16 августа 2019 года, по итогам согласительного совещания в аппарате правительства был доработан и направлен в правительство 1 ноября 2019 года», – отметили в министерстве, передает ТАСС.

В пятницу спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что глава Минэнерго Александр Новак или его заместители должны быть наказаны за задержку реализации закона об установке интеллектуальных счетчиков по учету электроэнергии.

В декабре 2018 года был принят закон об интеллектуальных счетчиках электроэнергии для удаленного сбора и обработки показаний потребления электроэнергии.

В феврале 2019 года в Росстандарте заявили, что в стране будут последовательно вносить поправки в законодательство для отмены обязанности граждан следить за точностью показаний бытовых счетчиков.