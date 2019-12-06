Матвиенко призвала наказать Новака из-за «умных счетчиков»

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что глава Минэнерго Александр Новак или его заместители должны быть наказаны за задержку реализации закона об установке интеллектуальных счетчиков по учету электроэнергии.

«Мы аплодировали принятию 27 декабря 2018 года закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». Закон приняли – ура. И что происходит дальше? Сроки вступления в силу закона определяет правительство, сроки – 1 июля 2020 года. Ничего не делается Министерством энергетики, вообще ничего. Я полагаю, что в данном случае министр энергетики должен получить административное наказание, потому что он был у нас на совещании, он со всем соглашался, мы долго искали компромиссы в этом вопросе, мы их нашли – закон приняли, а дальше – тишина», – сказала Матвиенко, передает ТАСС.

Спикер Совфеда добавила, что в апреле вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание, на котором «прописал все нормативные акты и утвердил сроки их исполнения».

«Думаете, хоть что-нибудь сделано, хоть один нормативный акт выпущен? Время ушло, тарифы утверждены, инвестпрограммы компаний утверждены. Ну что это за безобразие, что это за безответственность! Есть, наверное, заместитель министра [энергетики], кто за это отвечает? Накажите показательно одного, чтоб другие начали хотя бы бояться, если не нести ответственность», – добавила Матвиенко.

По ее словам, правительство будет вынуждено предложить перенести сроки вступления в силу закона. Матвиенко подчеркнула, что парламентарии не станут этого делать и «прикрывать бездейственность министерств и ведомств».

В декабре 2018 года был принят закон об интеллектуальных счетчиках электроэнергии для удаленного сбора и обработки показаний потребления электроэнергии.

В феврале 2019 года в Росстандарте заявили, что в стране будут последовательно вносить поправки в законодательство для отмены обязанности граждан следить за точностью показаний бытовых счетчиков.