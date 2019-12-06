Омичи заделали дорожные ямы картошкой

В Омске местные жители засыпали картошкой дорожные ямы на улице, фото «отремонтированной» дороги появились в Сети.

Снимки опубликованы в паблике «100 интересных мест Омска и Омской области» во «ВКонтакте».

В комментариях к публикации представители горадминистрации сообщили, что это – грунтовая дорога, летом на ней проводили выравнивание дорожного покрытия.

Также представители муниципалитета предупредили, что нельзя выкидывать на проезжую часть бытовые отходы и органический мусор.

В прошлом году иностранные болельщики, приехавшие в Россию на ЧМ-2018 стали звездами мемов, после того как сделали эффектное фото в дорожной яме в Нижнем Новгороде.