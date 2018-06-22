Фанаты прославили нижегородскую дорожную яму на весь мир

Иностранные болельщики стали звездами мемов, после того как сделали эффектное фото в дорожной яме в Нижнем Новгороде.

История случилась в Нижнем Новгороде, где сборная Хорватии обыграла команду Аргентины со счетом 3:0, передают нижегородские СМИ.

Прогуливаясь по Нижнему Новгороду, фанаты сборной Хорватии обнаружили яму на российской дороге и решили сделать эффектное фото на память. Картинка со счастливыми болельщиками в яме быстро разлетелась по интернету и породила новые мемы.

Фотографии хорватских болельщиков первым опубликовал нижегородец Юрий Попов.

Теперь счастливые лица хорватских болельщиков разместили и на фоне Омской набережной, где каждый год пропадает плитка, и на фоне башкирского моста, который никак не отремонтируют, и даже в новосибирской яме, у которой есть личный Twitter.

Аргентинские болельщики решили не отставать и тоже сфотографировались на «нижегородском аттракционе».

Правда, остальным желающим сфотографироваться в яме уже не выйдет, так как провал оперативно устранили, сообщили в «Комсомольской правде в Нижнем Новгороде».

Работы начались рано утром 22 июня и были завершены к 13.00.

Напомним, в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Хорватии разгромила Аргентину и вышла в 1/8 финала.