ВФЛА передала в Минспорт дорожную карту по выходу из допингового кризиса

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила, что передала в Минспорт вариант «Дорожной карты по устранению ВФЛА нарушений антидопинговых правил», сообщили в федерации.

По сообщению ВФЛА, также в министерство были переданы комментарии по документу Российского антидопингового агентства «Перечень антикризисных предложений РУСАДА по восстановлению ВФЛА в правах», передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник ВФЛА подготовила проект дорожной карты по устранению нарушений антидопинговых правил. Пресс-атташе организации Наталья Юхарева сообщила, что документ находится на стадии финального согласования с руководством РУСАДА.

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