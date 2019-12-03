ВФЛА подготовила проект по решению антидопинговых вопросов

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подготовила проект дорожной карты по устранению нарушений антидопинговых правил. Пресс-атташе организации Наталья Юхарева сообщила, что документ находится на стадии финального согласования с руководством Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Согласно рекомендациям министерства спорта России, ВФЛА в сотрудничестве с РУСАДА должна до 3 декабря разработать дорожную карту по устранению ВФЛА нарушений антидопинговых правил и направить ее в Минспорт России в срок до 5 декабря. Проект документа готов, в настоящий момент он находится на стадии финального согласования с руководством РУСАДА. 5 декабря ВФЛА направит дорожную карту в Министерство спорта, как и предполагалось», – сказала Юхарева, передает РИА «Новости».

Ранее министр спорта заявил, что до 5 декабря Всероссийская федерация легкой атлетики должна разработать дорожную карту решения антидопинговых вопросов.

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